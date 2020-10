08:06

Grecia, Malta e Croazia escono dall’elenco dei Paesi per i quali è previsto l’obbligo del tampone in caso di ingresso in Italia. C’è anche questa novità nell’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute in merito alle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria varato dal ministro Roberto Speranza.

Il nuovo testo aveva modificato l’elenco dei Paesi sotto osservazione, includendo ora Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna. Il miglioramento dei dati relativi alla diffusione del Covid negli altri tre Paesi ha invece spinto a un allentamento nei confronti della destinazione.



Il testo dell'ordinanza

Per i Paesi inseriti nell’elenco il testo del provvedimento prevede le seguenti misure di prevenzione: “obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora”.