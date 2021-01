08:35

TTG Italia comincia il 2021 con un’edizione speciale, che se da un lato porta alla ribalta alcuni dei temi più scottanti del mondo del turismo, dall’altro intende sottolineare le esperienze e la vision di quanto mordono il freno pronti a ripartire.

Pubblicità

Gli argomenti in primo piano

In primo piano non solo temi di fondamentale importanza per gli addetti ai lavori come le nuove regole in materia fiscale o la necessità di creare corridoi turistici per non restare tagliati fuori dalla scena internazionale, ma anche ipotesi di sviluppi futuri, come la possibilità di istituire un passaporto sanitario.



E ancora, nella prima edizione del 2021 di TTG Italia si parla del difficile ruolo giocato dai network, impegnati a sostenere le agenzie, ma anche dei nodi e delle regole del dopo Brexit e delle nuove formule di ospitalità che stanno modificando il tradizionale concetto di hotel.



Colpo d'occhio sui trend emergenti

Nel numero di oggi si analizzano anche i trend in atto, dalla necessità di riorganizzazione dei grandi gruppi italiani alle dinamiche che muovono il segmento dell’hotellerie di lusso.

Questi e altri temi trovano posto nell’edizione di TTG Italia del 18 gennaio, online sulla Digital edition.