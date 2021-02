08:02

C’è un risvolto amaro, che sa di beffa per migliaia di imprese del turismo nella caduta del Governo e la contemporanea fase di stallo che si è creata, mentre per la maggior parte delle imposte le associazioni di categoria sono riuscite nel tempo ad ottenere rinvii o sospensioni, per una la scadenza fissata per oggi appare inderogabile: il famigerato Canone Rai, già oggetto di proteste nel corso degli anni da parte delle imprese del turismo.

Chi deve pagare (e quanto)

Entro oggi, quindi, alberghi, agriturismi, villaggi turistici, bed & breakfast e camping così come bar e ristoranti dovranno versare la quota fissata per il 2021, non importa se le attività hanno subito uno stop più o meno lungo o se le entrate recenti siano state prossime allo zero.



Ma qual è il peso del Canone Rai? Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, secondo le stime di Confturismo e Federalberghi si andrebbe da poco più di 400 euro fino a quasi 7mila per le attività più grandi. Un peso ingente proporzionato al fatturato prodotto, che comunque nell’anno passato è stato inesistente. Nelle scorse settimane si erano tenuti incontri per chiedere lo stop anche a questa tassa insieme alle altre, ma per farlo sarebbe stato necessario un decreto. Che non ha fatto in tempo ad arrivare prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte