“I segreti dell’ospitalità. Come diventare un Manager a 6 stelle”. Il libro di Palmiro Noschese

Dal marketing alle vendite, dalla gestione dello stress alla costruzione di un gruppo di lavoro. E ancora, leadership, planning, situazioni critiche e soluzioni innovative. Ci sono tutti gli elementi della miglior gestione alberghiera professionale post-Covid, e sono contenuti nel nuovo volume scritto da un autentico esperto di hotellerie: Palmiro Noschese.

"I segreti dell'ospitalità. Come diventare un Manager a 6 stelle", pubblicato da Edizioni03, è una vera e propria guida divisa in due parti: la prima racconta la storia personale dell'autore, mentre la seconda è più tecnica e manualistica e arricchita da consigli e testimonianze.



"Il Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini e ci ha confinati in casa - racconta Noschese -. Non potendo viaggiare con il corpo, l'ho fatto con la mente, e ho trascorso le ultime settimane del 2020 a lavorare sul libro. Non ho dimenticato di dedicare qualche riga ai Millennial e ai metodi con cui è possibile bilanciare gli approcci tradizionali con quelli innovativi, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il giusto equilibrio tra vecchio e nuovo, tra innovazione e conservazione sta alla base del buon funzionamento di qualsiasi impresa. Desidero che la mia semplice storia porti a rispondere alla domanda: general manager si nasce?". S. P.