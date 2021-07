Olimpiadi di Tokyo: arrivano i primi voli con gli atleti, ma si rischia un nuovo stato di emergenza

10:12

Da una parte i primi aerei già arrivati con gli atleti che gareggeranno alle Olimpiadi, dall’altra la minaccia, che sembra più che concreta al momento, dell’avvio di un nuovo stato di emergenza per tutta l’area di Tokyo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’aumento dei contagi fatto registrare nelle ultime ore (oltre 900 nel dipartimento di Tokyo) ha messo in allarme il Governo, che è intenzionato ad alzare l’asticella con un nuovo stato di emergenza che partirebbe il 12 luglio per poi terminare dopo la metà di agosto. Una situazione che rende sempre più probabile l’eventualità che questa edizione dei giochi olimpici si svolga a porte chiuse.



Intanto stanno arrivando i primi voli dedicati al trasporto degli atleti impegnati nelle competizioni. Secondo quanto riportato da Simpleflying il primato in tal senso è andato a Austrian Airlines, con il primo collegamento a 5 cerchi atterrato a Tokyo lunedì 5, mentre il giorno successivo è stata la volta di British Airways. Primo volo anche per United, vettore ufficiale di Team Usa, che ha anche realizzato uno spot con gli atleti olimpici e paralimpici per celebrare l’evento e incoraggiare la gente a tornare a viaggiare.