Safety Beach: un sito e una app per individuare le spiagge sicure

Tutti al mare, ma in sicurezza: collegandosi al portale di Safety Beach e avvalendosi dell'omonima App (disponibile da fine luglio), è possibile individuare gli stabilimenti che garantiscono il rispetto delle regole ovvero il distanziamento sociale, l'utilizzo di presidi medico chirurgici per la sanificazione, la presenza colonnine dispenser di gel per mani, segnaletiche con le regole comportamentali e ancora iniziative educative per i bambini così da vivere le vacanze in totale tranquillità.

Da Riccione a Gaeta passando per Viareggio, San Benedetto del Tronto, Monopoli, Palmi etc., tante le realtà che hanno sposato il progetto ideato da 7Events in collaborazione con Base Balneare con Donnedamare. L. F.