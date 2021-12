Governo-Cts: domani un incontro per valutare le regole sulla quarantena

12:56

Nuova riunione del Governo con il Comitato tecnico scientifico indetta per domani.

Al centro dell’incontro, il parere del Cts su possibili modifiche delle quarantene per chi è vaccinato con tre dosi e ha avuto contatti con persone risultate poi positive. La linea del Governo, come riportato dal Corriere della Sera, rimarrebbe quella di non concedere allentamenti, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività, ma si valuteranno comunque le proposte dei presidenti di Regione e di alcuni scienziati che chiedono misure che evitino di tenere inutilmente in casa migliaia e migliaia di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



Gli scienziati valuteranno se sia possibile modificare le regole sulla base dell’andamento della curva epidemiologica e dei tamponi effettuati fino a mercoledì 29 dicembre. Subito dopo si riunirà il consiglio dei ministri.



Nelle ultime ore si sono ripetuti gli inviti al Governo perché venga modificata la norma sul confinamento di chi, pur vaccinato, ha avuto contatti con persone positive al Covid. In questo senso si esprime anche Massimiliano Fedriga, presidente della conferenza dei governatori delle regioni. Il rischio paventato è quello che molte attività si paralizzino proprio a causa dell'alto numero di persone costrette a fermarsi.