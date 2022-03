Si torna alla normalità: niente Green pass per gli hotel

10:31

Da domani per soggiornare in hotel non ci sarà più bisogno del Super green pass e non servirà neppure il tampone. Inoltre per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto basterà il Green pass base. Sono queste alcune delle norme previste dal nuovo decreto, che definisce la road map del ritorno alla normalità a partire dal 1° aprile.

Una data che segna la fine dello stato d’emergenza in Italia, anche se il numero elevato di contagi ha indotto il Governo a imporre ancora l’obbligo di mascherine al chiuso fino al 30 aprile e, dempre fino a fine aprile, l’obbligo del Green pass base per molte attività, dai ristoranti al lavoro.



Intanto, spiega Il Sole 24 Ore, già ora gli over 50 possono tornare a lavorare anche se non vaccinati: basterà presentare l’esito negativo di un tampone, che sarà valido 48 ore.



Nei musei senza Green pass

Da domani, dunque, sarà libero l’ingresso in negozi, centri commerciali, uffici pubblici, banche ma anche musei e non ci sarà bisogno di presentare il Green pass, nemmeno quello base, anche se la mascherina andrà indossata.



Il Green pass base sarà ancora richiesto nei locali al chiuso fino al 30 aprile, mentre l’obbligo del Super green pass resterà ancora per piscine, palestre al chiuso o sport di squadra praticati indoor, ma anche per qualsiasi tipo di festa organizzata nei locali.



Super green pass, invece, necessario per andare al cinema, a teatro o a un concerto al chiuso e per la discoteca.