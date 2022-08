08:08

Interessano anche i lavoratori del settore turistico le proroghe di alcune scadenze fiscali contenute nel decreto Semplificazioni. Per quanto riguarda, ad esempio, l’Imu, l’invio della dichiarazione è stato prorogato al 31 dicembre, ma solo per quanto riguarda la dichiarazione dell’anno 2021. Quella successiva, ossia relativa al 2022, dovrà infatti essere inviata entro il 30 giugno del 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha poi deciso di prorogare al 30 novembre l’invio dell’autodichiarazione per ricevere gli aiuti Covid. Una mossa che, come spiega Il Sole 24 Ore, è diretta conseguenza dell’allungamento del termine di registrazione degli aiuti di stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).



Per quanto riguarda, infine, l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive, è confermata la proroga al 30 settembre, in luogo del 30 giugno. Si tratta del primo invio e riguarderà sia il 2020 che il 2021.