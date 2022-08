08:06

La decisione è imminente: le regole per l’isolamento di chi ha contratto il Covid-19 subiranno presto degli alleggerimenti. La nuova circolare, frutto del lavoro dei tecnici del Ministero della Salute, esaminerà la fattibilità di misure come la riduzione della durata massima dell’isolamento a 15 o 10 giorni contro i 21 attuali.

Inoltre, cosa ancora più importante, i positivi senza sintomi potranno evitare di aspettare 7 giorni per fare il tampone di fine quarantena e tornare subito liberi qualora il test risultasse negativo.



Come riporta Il Sole 24 Ore si attende ancora un parere dei tecnici su queste questioni, ma il documento potrebbe essere emanato a breve.



La nuova variante

Intanto, però il virus continua imperterrito a fare il suo lavoro e muta incessantemente. Ora siamo arrivati alla sottovariante BA.2.75 di Omicron, conosciuta come Centaurus. Sono italiane le prime ricerche che stanno esaminando le mutazioni di questa variante molto infettiva tanto che, come osserva Fabio Angeli, che ha condotto la ricerca con Martina Zappa e Paolo Verdecchia, “apre nuovi scenari pandemici e potrebbe essere la variante dominante a livello mondiale”.