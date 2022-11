08:35

Fra gli 800 posti nel mondo dove è meglio lavorare, compaiono anche le aziende del turismo. Fra queste, saltano all’occhio le italiane Alpitour e Grimaldi Group, e la quasi italiana Msc.

La classifica dei World's Best Employers stilata per il sesto anno da Forbes in collaborazione con la società di ricerche di mercato Statista, che analizza aziende e istituzioni multinazionali per determinare quali eccellono nell'impatto e nell'immagine aziendale, nello sviluppo del talento, nell'uguaglianza di genere e nella responsabilità sociale, vede alla guida della graduatoria i grandi della tecnologia, Samsung, Microsoft, Ibm e Alphabet, nella lista dei primi 10 emergono anche i primi nomi del travel. Nello specifico, due compagnie aeree: Delta, al 6 posto e Southwest al nono.



Nel settore trasporti, si piazzano anche Emirates al 100 posto, American Airlines, Air Canada e Singapore Airlines. La prima compagnia europea in graduatoria è Lufthansa al 236 posto, Air France-Klm al 263 posto e la prima italiana, Grimaldi Group, al 353 posto. Msc Mediterranean Shipping entra in graduatoria al 710 posto.



La classifica relativa al settore Travel & Leisure vede nelle posizioni di testa il comparto alberghiero e i grandi gruppi: Marriott, 42 in graduatoria assoluta, e poi Hyatt, Kempinski, Radisson, Best Western, Ihg. Al 265 posto il primo gruppo turistico globale, Tui Group, seguito al 273 da Accor.



E poi, al 278 posto l’italiana Alpitour.