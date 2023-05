09:32

Una campagna promozionale straordinaria per promuovere il turismo in Emilia Romagna affinché la regione non subisca il contraccolpo dopo la tragedia dell’alluvione, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. Lo ha annunciato oggi il ministro del Turismo Daniela Santanchè, spiegando che l’iniziativa sarà presentata sabato prossimo a Rimini e Riccione.

Le anticipazioni

“Ora dobbiamo scongiurare una tragedia economica – ha spiegato la titolare del dicastero in un’intervista rilasciata a La Stampa -. Sarò in Romagna per invitare gli italiani a passare le vacanze estive lì, si sta bene e si fa un gesto solidale”. Santanchè ha aggiunto di avere già avuto un contatto con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e con l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini per effettuare un lavoro congiunto e fare passare in maniera chiara il messaggio che l’Emilia Romagna sarà presto pronta per accogliere i turisti.



“D’accordo con loro e su richiesta anche delle associazioni di categoria – ha concluso il ministro – sabato sarò a Rimini e Riccione e farò una conferenza stampa per presentarla. Diremo: non hai ancora scelto dove andare in vacanza? Scegli la Romagna”.