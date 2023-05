08:12

Assopiscine - Associazione italiana piscine e wellness - ha scelto InOut The Contract Community, la manifestazione organizzata da IEG in programma dall’11 al 13 ottobre a Rimini, per posizionarsi nel mondo dell’ospitalità a 360 gradi.

Pubblicità

L'accordo

L’importante accordo segna un passo avanti per il nuovo progetto InOut, studiato proprio per attrarre e accogliere tutta la contract community - indoor e outdoor -, organizzato in contemporanea a TTG Travel Experience.



Padiglione dedicato

Un sodalizio strategico di business che si racconta nella concretezza di Poolwide. È questo il nome di un intero padiglione completamente dedicato al settore delle piscine e del wellness all’interno dell’area espositiva di InOut e direttamente accessibile dall’ingresso principale della Hall Sud del Quartiere Fieristico di Rimini. Un nuovo cluster espositivo che si completa con un’Arena dedicata – Poolwide Arena - in cui si alterneranno eventi, convegni e dibattiti dedicati al settore piscine e benessere, includendo richieste di mercato e normative, design in connessione con il paesaggio. Il tutto accanto ad un’ampia offerta di prodotto che si presenta già come un luogo che farà la differenza.



Esperienza e qualità

Una differenza non solo di qualità ma anche di esperienza: Assopiscine celebra in fiera il trentesimo anniversario di attività. “L’acqua è da sempre l’elemento che rimanda i nostri pensieri a valori sociali quali salute, benessere, divertimento e condivisione ma al tempo stesso è simbolo di vita, ed è proprio questo ‘il Senso’ ispiratore della nostra missione. Sostenibilità, inclusione, formazione e crescita sono i principi che caratterizzano da 30 anni le attività di Assopiscine, orientate al supporto e allo sviluppo dell’intero comparto” commenta Ferruccio Alessandria (nella foto insieme a Gloria Armiri), presidente di Assopiscine.



La strategia

“Poolwide è il risultato di una strategia che unisce l’intera filiera del settore piscine e wellness ad InOut, il mondo dell’outdoor e del comparto turistico ricettivo, riconoscendoli come elementi della stessa natura. Assopiscine con Poolwide pone il design, la progettazione e la gestione di piscine e spa al centro di un marketplace internazionale, affermandone qualità e valore”.



Valori condivisi

“Un’unione di risorse e competenze di due realtà, InOut The Contract Community e Assopiscine, nata dalla condivisione di valori e asset comuni. Entrambe punti di riferimento nei rispettivi settori operativi, hanno deciso di distribuire e mettere a disposizione competenze e conoscenze a favore del mondo dell’ospitalità e della progettazione per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più cosmopolita, senza tralasciare i risvolti sull’ambiente - aggiunge Gloria Armiri (nella foto insieme a Ferruccio Alessandria), group exhibition manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group -. Una scelta decisiva che sfrutta la capillarità e l’attrattiva dei nostri due brand e valorizza gli aspetti imprescindibili tanto di una manifestazione fieristica quanto di una associazione di categoria: sostenibilità, innovazione e professionalità”.



Progetto completo

L’idea è quella di portare in fiera un progetto completo di tutti suoi elementi: coperture, rivestimenti, complementi d'arredo outdoor e soluzioni originali per l’allestimento di esterni. Tutto rientra nell’ambizione di InOut The Contract Community di posizionarsi come il più completo marketplace dell’ospitalità, unico nel suo genere in Italia; per Assopiscine significa un approccio verso un nuovo target strategico.