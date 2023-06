11:52

Saranno 79 su 98 in totale le spiagge della Romagna che da domani, 2 giugno, saranno balneabili. Gli ultimi controlli hanno infatti ‘promosso’ la maggior parte del litorale, consentendo così l’avvio della stagione estiva in concomitanza con il ponte del 2 giugno, primo banco di prova per il turismo nell’area dopo l’alluvione.



Le limitazioni

Tra le spiagge che dovranno ancora attendere le prossime rilevazioni figurano in particolare quei tratti di costa maggiormente colpite dalla furia delle acque, ovvero nel ravennate e nel cesenate.

“La Riviera è pronta ad accogliere i turisti nel migliore dei modi – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini -. I risultati certificano lo stato di buona salute del nostro mare, con alcune criticità in alcuni tratti limitati. Purtroppo, sono le conseguenze dell’alluvione, che ha causato in alcuni punti valori superiori alla norma, facendo scattare solo in questi tratti il divieto di balneazione. Il quadro della situazione del nostro mare è positivo, e confidiamo che il rientro nei parametri dei tratti di mare ancora esclusi sia questione di poco”.