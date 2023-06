14:43

La giunta nazionale di Fiavet Confcommercio ha deliberato di attivare una raccolta fondi a sostegno delle imprese della categoria in Emilia Romagna con l’apertura di un conto corrente dedicato.

“Sappiamo che i nostri associati sapranno rialzarsi da questa calamità che li ha colpiti – sottolinea il presidente Giuseppe Ciminnisi -, ma sappiamo anche che, finito il momento di spalare il fango, non si ha più l’attenzione dei media e molti passano oltre, proprio adesso che c’è maggiore bisogno”.



La decisione è arrivata a seguito di un confronto con la dirigenza della Fiavet Emilia-Romagna che si è attivata immediatamente contattando le singole imprese per dare supporto, assistenza, e capire l’impatto avuto a seguito dell’alluvione.



“E’ proprio ora che si passa alla reale ricostruzione, rimettendo in piedi le aziende, le infrastrutture, ripristinando gli uffici, riconquistando i clienti dubbiosi sulle prenotazioni estive, e per farlo c’è bisogno di sostegno concreto”, conclude Ciminnisi.



Il conto dedicato è stato aperto presso la BBC – Banca di Credito Cooperativo intestato a Fiavet il cui iban è: IT45M0832703247000000001855 Causale: Romagna 2023.