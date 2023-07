di Amina D'Addario

Mira a sostenere le imprese private operanti nel turismo il Fondo Tematico da 500 milioni di euro inserito all’interno del Pnrr e gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti. Le domande di supporto finanziario possono essere rivolte agli intermediari finanziari - Equiter con il Gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Finint e Gruppo Iccrea - fino al 30 giugno 2025, mentre le risorse dovranno essere erogate ai destinatari fino al 31 dicembre 2025.

I soggetti interessati

“Il fondo - ha spiegato Mariateresa Di Giacomo, senior unit head Financial Instruments della Bei, nel corso di un webinar organizzato dal ministero del Turismo - è finalizzato a sostenere le imprese turistiche private che operano propriamente nel turismo, le imprese che, pur operando in altri settori, intendono porre in essere specifiche iniziative nel settore turistico e le imprese private ricadenti nelle dette categorie, operanti su base di concessioni pubbliche o nell’ambito di schemi di partenariato pubblico-privato a prevalenza privata”.



Le risorse saranno erogate attraverso prodotti finanziari rimborsabili come prestiti, equity e quasi equity a condizioni più favorevoli rispetto a finanziamenti o supporti bancari standard. “Gli intermediari finanziari - ha precisato Di Giacomo - provvederanno alla valutazione e alla due diligence dei progetti e alla loro sostenibilità finanziaria. Il supporto potrà essere concesso per spese di investimenti o fabbisogno di capitale circolante, con una durata indicativa dei prestiti sino a 20 anni per gli investimenti, sino a 15 per capitale finanziario”.



Tra i progetti finanziabili rientrano la creazione, il rinnovo, l’ammodernamento e il miglioramento delle strutture ricettive e delle infrastrutture per il turismo, investimenti nel turismo sostenibile o connessi alla transizione verde, investimenti in progetti di digitalizzazione, nella formazione del personale, nella mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo. Il 50% delle risorse è destinato a progetti che prevedono elementi di riqualificazione energetica e il 40% è riservato a progetti e investimenti localizzati nel Mezzogiorno.