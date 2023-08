10:14

Resterà attivo almeno fino a domani lo Stato di emergenza nell’isola di Maui, alle Hawaii, dopo il violento incendio che ha seminato morte e distruzione in particolare nella città di Lahaina. Il bilancio attuale parla di oltre 90 vittime, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi considerando che molte abitazioni non sono ancora state raggiunte.

Anche la Farnesina si è attivata e da ieri “è attivo presso l'aeroporto di Maui un "desk Italia" per assistenza ai connazionali in transito che è raggiungibile al numero +001 808 463 7239 – si legge in una nota su Viaggiaresicuri.it -. Per segnalazioni e richieste di assistenza è possibile contattare il Consolato Generale di San Francisco al seguente numero di emergenza: +14159990094”.



La Farnesina ricorda che l’aeroporto è pienamente operativo, ma le autorità locali hanno sconsigliato ogni tipo di viaggio non essenziale verso l’isola.