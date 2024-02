12:39

Grande attesa per la prima edizione del TTG Day, al debutto domani, 14 febbraio, a Milano. L’evento porta la firma di IEG - Italian Exhibition Group, organizzatore del TTG Travel Experience e di InOut The Contract Community di Rimini.

Si tratta di una giornata di approfondimento e confronto dedicata ai ‘Nuovi Equilibri’, riservata ai professionisti di turismo e ospitalità, collocata idealmente a metà tra l’appuntamento fieristico di Rimini del 2023 e l’edizione 2024 programmata dal 9 all’11 ottobre prossimi nel quartiere espositivo riminese.



“Oltre che due manifestazioni fieristiche - dice il presidente di IEG, Maurizio Ermeti - ogni anno, con TTG e InOut, mandiamo in scena a Rimini, da sempre città strategica e motore di turismo, due straordinari laboratori di idee e produttori di contenuti, fondamentali per intercettare tendenze e innovazioni, trarre ispirazioni, creare format turistici, disegnare gli equilibri futuri della domanda e dell’offerta. E tema portante del TTG Day saranno proprio I Nuovi Equilibri da costruire per affrontare le complesse sfide del mercato. Il nostro obiettivo è come sempre porci quali partner per le aziende”.



L’agenda annuale

TTG Day si aggiunge così all’agenda degli incontri organizzati dalla Divisione Turismo e Ospitalità di IEG: “È l’evento che mancava - spiega Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. TTG Day fa parte integrante dell’ecosistema TTG che spazia dai notissimi appuntamenti riminesi, le manifestazioni e l’evento per buyer e seller del lusso, fino alla piattaforma editoriale, sempre più nuova e ricca. Tutto con un solo obiettivo: fare rete tra le imprese delle nostre industry”.



Il programma

A fare da guida nelle sessioni ispirazionali il filosofo Umberto Galimberti, il linguista Alessandro Lucchini e Oscar Di Montigny, wise manager, fondatore e presidente di I-DEAGATE e Grateful Foundation. Durante il TTG Day anche affondi sui trend della domanda e dell’offerta, con l’approfondimento inedito della Travel&Hospitality Vision +24 by TTG dedicato al nuovo immaginario collettivo legato al Limite e alle valenze che questo concetto assumerà nei modelli di consumo del viaggio.



Benedetto Puglisi, director Deloitte financial advisory-Real Estate & Hospitality, farà poi il punto sui modelli gestionali e tipologie di investimenti alberghieri adottati dall’hôtellerie italiana per adeguarsi ai nuovi equilibri del comparto europeo. Curiosità dal mercato dei viaggi internazionale e nazionale arriveranno dal TTG Monitor, una survey che sintetizza le opinioni della Community TTG - buyer, tour operator e agenti di viaggi - chiamata ad esprimersi su Overtourism, Fedeltà del Viaggiatore, Sostenibilità Ambientale e Sociale, Cultura delle Origini, Fattore Umano.



Flavio Ghiringhelli, presidente IBAR, e Giovanna Sainaghi, presidente ADUTEI, parleranno delle azioni messe in campo da vettori aerei e territori. Nella sessione successiva saranno Pier Ezhaya, presidente ASTOI, e Franco Gattinoni, presidente FTO a illustrare come gli attori del mercato si stiano adattando ai nuovi trend della domanda.

In chiusura, l’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, con uno speciale messaggio agli operatori presenti all’evento, il bilancio sulla stagione che sta per chiudersi e le previsioni per l’estate 2024.