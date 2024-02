10:30

Il gran giorno è arrivato e il mondo di TTG Travel Experience e InOut The Contract Community si dà appuntamento oggi a Milano per la prima edizione del TTG Day.

Pubblicità

In una giornata di lavori, l’evento dedicato ai ‘Nuovi Equilibri’ si propone di offrire validi spunti di riflessione e confronto ai principali attori del mondo del turismo.



L’obiettivo è quello di proporre al mercato un evento nuovo, valido aiuto per ispirare i manager chiamati a tracciare la rotta da intraprendere per ridisegnare i nuovi equilibri aziendali. In un costante sforzo di ascolto delle mutevoli esigenze espresse dal mercato turistico.



La giornata si apre oggi con una parte più ‘ispirazionale’, alla quale segue un secondo momento più ‘tecnico’.



Per l'occasione TTG Italia racconta l'evento in diretta. Seguiteci live sull'agenzia di stampa e sui nostri canali social.



LA DIRETTA

11.36 - Di Montigny: "E se ci fosse un ‘progetto di viaggio’, anziché un ‘programma di viaggio’? La gente si dimentica i particolari del viaggio, ma non si dimentica di come la facciamo sentire, è il progetto di viaggio il nuovo Equilibrio. Così il viaggio resta per sempre nella memoria. La parola chiave è, dunque, la gratitudine".



11.30 - Di Montigny: "Nel turismo bisogna cercare di reinterpretare il proprio mestiere. Non si viaggia più per perdersi, per dimenticare, ma per ritrovarsi, reincontrare se stessi".



11.25 - Di Montigny prosegue: "Come si viaggerà? Dove si prenoterà? Che esperienza si vorrà fare? Da una logica lineare si è passati a una logica esponenziale. La lotta con i competitor sarà sempre più aspra e veloce. Dovremo entrare nel mercato al momento giusto e con velocità".



11.17 - Di Montigny: "I dati saranno il petrolio del futuro, ma sono gestiti molto meno bene di quanto si potrebbe. Il metaverso sarà protagonista assoluto. Anche i viaggi virtuali aumenteranno. Allora bisognerà ridefinire i principi etici che governano la tecnologia".



11.15 - È il momento di Oscar Di Montigny, wise manager, fondatore e presidente di I-Deagate e Grateful Foundation: "La prima domanda quando si torna da un viaggio è: ‘Come è andata? Ti è piaciuto?’. Il piacere è temporaneo, passa, mentre la felicità è per sempre. Io voglio tornare da un viaggio felice".



11.05 - Ermeti continua: "L'obiettivo è far passare il messaggio che il turismo è un’industria nobile, è fondamentale per l’economia italiana e fra le industrie è la più equa, perché distribuisce la ricchezza su moltissime persone che vi lavorano".



11.00 - Il presidente di IEG, Maurizio Ermeti: "Il turismo è industria e non può sopravvivere promuovendo internamente se stessa. Serve una visione, forse serve anche una nuova governance".



10.55 - Sale sul palco il presidente di IEG - Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti: "Una giornata straordinaria, vediamo riunita qui l’eccellenza, il meglio delle persone che possono comprendere questo fenomeno meraviglioso che è il turismo. È per noi il nostro primo momento fuori fiera. Il tema della giornata è quello dell’Equilibrio, fondamentale nel rapporto con i clienti, con le risorse umane".



10.50 - Introduce i lavori Claudio Calì: "È un mondo molto complicato quello che stiamo affrontando. L’Equilibrio è un punto nodale del lavoro nel turismo, e questa giornata vuol essere un laboratorio di idee".



10.35 - TTG Day si apre con un suggestivo spettacolo di giochi di sabbia. La sabbia che crea nuovi orizzonti, una finestra in costante evoluzione sul turismo che si trasforma.



10.30 – In platea presso l’Auditorium San Fedele a Milano c’è il pubblico delle grandi occasioni, con tanti volti noti del mondo del turismo.