A TTG Day 2024 tra gli esperti di settore intervenuti è salito sul palco Benedetto Puglisi, Director Deloitte Financial Advisory – Real Estate & Hospitality, che ha rilevato le cifre di un settore, quello dell’hospitality italiana, in piena espansione: “Nel mercato alberghiero - ha detto - l’Italia è la prima in Europa, con il 15% di tutto il fatturato del continente, ovvero 30 miliardi di euro. Al secondo posto il Regno Unito, al terzo la Francia. Questo - ha aggiunto - per due motivi: le camere alberghiere italiane sono valorizzate bene e vendute meglio rispetto ad altri Paesi e l'Italia ha il patrimonio alberghiero più importante di tutta l'Europa. Seguono, nell'ordine, la Germania e la Francia". Quasi il 50% degli investimento, ha aggiunto, si concentra sul segmento luxury, che mostra ancora una volta la sua enorme potenzialità nell'hospitality italiana.