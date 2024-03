Taylor Swift, le Olimpiadi e il gig-tripping, la nuova tendenza viaggi del 2024

17:17

Le agenzie di viaggi li conoscono bene, ma oggi hanno anche un nome specifico. Si tratta dei gig-tripper, il nuovo bacino di clienti, soprattutto Millenials, che quando viaggiano lo fanno per uno scopo preciso: assistere a concerti, eventi sportivi o manifestazioni culturali.

Il gig-tripping, infatti, è un modo di organizzare un viaggio con uno scopo preciso, come assistere a un concerto, un match sportivo o una mostra d’arte, e approfittarne per visitare il luogo o la città che ospita l’evento.



La maggior parte delle volte si tratta di viaggi che durano due o tre giorni al massimo, in genere nel weekend o durante i ponti festivi, ma non è escluso che i viaggiatori prendano qualche giorno di ferie per l’occasione. In altri casi, invece, la meta della manifestazione fa da traino per una vacanza più lunga, magari on the road.



Quest’anno, i gig-tripper si stanno concentrando in particolare su due eventi: le Olimpiadi di Parigi nel mese di luglio, per le quali si prevedono 16 milioni di turisti, e il tour di Taylor Swift, che ha trasformato questi viaggi in una vera tendenza. Si contano migliaia di viaggi al seguito dell’Eras Tour della star americana, con viaggiatori pronti ad attraversare l’Atlantico per non perdersi neppure una data.