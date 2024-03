10:29

TTG Italia si trasforma, sia nell'aspetto che nei contenuti. Ma garantendo l'autorevolezza che da oltre 50 anni contraddistingue la nostra testata.

La prima novità riguarda proprio il giornale cartaceo, che da quest'anno si presenterà in carta patinata e un nuovo formato magazine, più agile e piacevole da sfogliare, con 4 edizioni dedicate ad altrettanti macrotemi che saranno affrontati con inchieste, interviste, approfondimenti e trend di mercato



Il magazine

Le 4 pubblicazioni saranno TTG Italy, dedicato al mercato incoming, TTG Global Village, che si concenterà sul prodotto outgoing, TTG Innovation, che affonterà il tema della trasformazione tecnologia del settore, e TTG World, che racconterà le destinazioni e il mercato internazionale.



TTG Today

Allo stesso tempo sarà sempre più importante la funzione di TTG Today, il quotidiano che tutti nel turismo hanno imparato a conoscere e sfogliare nei padiglioni sarà distribuito in occasione di TTG Travel Experience in tre edizioni differenti (una per ogni giornata della fiera) e in occasione dei principali eventi del settore turistico.



L'agenzia di stampa

La trasformazione del giornale cartaceo consentirà di dare maggiore forza alla cronaca, che sarà raccontata ogni giorno su ttgitalia.com, l'agenzia di stampa che genera ormai 5 milioni di utenti unici (certificati da Anes, l'associazione delle aziende che operano nel settore dell'editoria tecnica).



L'agenzia di stampa continuerà a informare in tempo reale gli utenti con news e aggiornamenti, oltre che con TTG Report, la newsletter quotidiana.



Così come il giornale cartaceo, anche ttgitalia.com e TTG Report si preparano a cambiare volto, con una nuova grafica e un layout più agile e intuitivo.





Per portare a termine questi importanti progetti, TTG ha realizzato un importante investimento con l'adozione di un nuovo sistema editoriale in uso su numerose testate in tutto il mondo.



Il lusso

Anche TTG Luxury intanto si è rinnovato, come i nostri lettori hanno visto già dallo scorso numero. La nuova edizione uscirà nei prossimi giorni, sempre in versione magazine e sarà sempre più centrale per l’editoria di TTG Italia.



InOut Review

Ma le sorprese non finiscono qui. In arrivo c'è anche un prodotto completamente nuovo: il trimestrale InOut Review. Il magazine seguirà la strada tracciata dal format che ha debuttato a Rimini lo scorso ottobre e il primo numero arriverà entro la fine di aprile.



Il giornale si occuperà di industria alberghiera, extralberghiero, design, contract, forniture indoor e outdoor, servizi e software per ospitalità, attrezzatura e impiantistica per ospitalità, studi di architettura e progettazione. Insieme al giornale, debutterà anche inoutreview.com, la piattaforma web di informazione giornalistica che aggiornerà il comparto con notizie quotidiane.