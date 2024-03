di Gaia Guarino

08:07

Barceló Hotel Group presenta i trend dei viaggiatori nel 2024. A fronte di un sondaggio svolto su un campione di oltre 8.700 partecipanti provenienti da 20 Paesi, emerge l’importanza che oggi rivestono sia l’offerta gastronomica di una destinazione o di un hotel (rilevante nel 76% dei casi) sia quella benessere (52%).

Fondamentali, inoltre, si rivelano i servizi tailor made per i quali il 79% dei rispondenti ha dichiarato di non guardare al risparmio.

Non meno rilevante è il fattore sostenibilità. Non deve stupire se più della metà degli intervistati prenda in considerazione l'impatto ambientale delle proprie scelte, cercando alternative più responsabili.



Il 2024 sarà anche l’anno dei viaggi da ricordare e dunque, via alle emozioni e alle 'avventure' lontano dai classici stereotipi. Non è una coincidenza se in questo scenario sia l’iper-personalizzazione a guadagnare terreno, con un 39% di viaggiatori che si aspetta di vivere esperienze che si adattino al proprio stile di vita, e un 56% che desidera arricchirle con dei servizi complementari.



Infine, un’ultima tendenza, ossia la progressiva destagionalizzazione dei flussi con quasi il 40% del campione che preferisce muoversi in qualsiasi momento dell'anno.