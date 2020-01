La 'seconda giovinezza' dei soggiorni benessere

08:33

I soggiorni all'insegna del benessere stanno vivendo una seconda giovinezza. Secondo un sondaggio realizzato da Abta e riportato da Travelmole, sarebbero oltre due milioni le persone che hanno in programma di trascorrere una pausa benessere nei prossimi 12 mesi.

Le attività preferite

Il 34 per cento del campione censito intende prendere parte ad attività per migliorare la propria salute mentale o fisica come yoga, meditazione, trattamenti in spa e olistici.

Il 67 per cento programma poi pilates o escursioni naturalistiche, con il 14 per cento che prevede di trascorrere più di quattro ore al giorno impegnato in queste attività.

Tendenza comune a tutti è quella di cercare di evitare il più possibile il contatto con la tecnologia, a cominciare dall’utilizzo dei dispositivi mobile. Al tempo stesso però, gli strumenti tecnologici che consentono di tenere sotto controllo la propria attività per quanto riguarda salute e fitness non mostrano alcun segno di flessione nell'utilizzo.