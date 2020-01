Le spiagge di Forbes

11:45

Il mare da non perdere per chi intende fare un viaggio tra le isole

Famosa per le sue imperdibili liste, Forbes ha messo in classifica anche le spiagge più belle del mondo e, nelle prime dieci, campeggiano ben cinque lidi dei Caraibi.

1. Grace Bay

Turks & Caicos

È considerata la spiaggia più bella del mondo. La consistenza della sabbia corallina e il colore delle acque tranquille, delimitate dalla barriera, ne fanno un luogo indimenticabile. È inoltre molto amata dagli appassionati di snorkeling, che trovano nel Bight Reef e nello Smith’s Reef due spot affascinanti.



2. Seven Mile

Grand Cayman

Si chiama Seven Mile, ma in realtà non raggiunge le 5 miglia di lunghezza la spiaggia di Grand Cayman che presenta panorami da cartolina. Sabbia corallina finissima, acqua trasparente e la possibilità di fare snorkeling nella zona di Cemetery Reef, nonché la presenza di bar e locali sulla spiaggia la rendono uno dei cinque lidi dei Caraibi da non perdere.



3. Malmok Beach

Aruba

Una stretta striscia di sabbia bianca fra gli scogli nella zona nordoccidentale di Aruba si aggiudica la terza posizione in classifica. La spiaggia è rinomata per lo snorkeling vicino a riva, con tanto di relitti di navi affondate. Si caratterizza per le acque dalla sfumatura turchese e verde smeraldo.



4. Pink Sand

Harbour Island, Bahamas

Nel Nord dell’arcipelago delle Bahamas, sull’isola di Harbour si estende la Pink Sand Beach, 3 miglia di sabbia rosa finissima salitamente abbastanza deserta, anche in alta stagione. Harbour Island vanta anche uno dei migliori siti di immersioni al mondo: Current Cut Dive.



5. Varadero

Cuba

Popolarissima destinazione balneare, Varadero ospita una delle spiagge più lunghe di tutti i Caraibi. Al di là della bellezza, il lido occupa le prime posizioni in graduatoria anche grazie alla grande quantità di sport e attrazioni che si possono praticare e per la presenza di una vivace vita notturna direttamente affacciata sulla sabbia.