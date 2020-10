Iata: i vettori perderanno 77 miliardi nel secondo semestre

09:39

Trecentomila euro al minuto, ovvero 13 miliardi al mese e 77 in totale in un semestre. Sono cifre da capogiro quelle rese note dalla Iata. A tanto ammontano infatti i miliardi di dollari che le compagnie aeree stanno bruciando in questa difficilissima seconda metà dell’anno.

Le perdite dovranno poi sommarsi a quanto già dato nel primo semestre, 51 miliardi in tutto, con una situazione economica e finanziaria per il settore, ormai sempre più ad alto rischio. E dal direttore generale della Iata, Alexander de Juniac (nella foto), arriva anche il grido di allarme rivolto ai Governi: “Serve una nuova tornata di aiuti pubblici oppure il rischio di fallimenti tra le compagnie aeree sarà altissimo”.



Finora, stima la Iata, le istituzioni hanno fornito un supporto pari a oltre 160 miliardi, ma le previsioni sulla domanda non fanno intravvedere niente di buono e per le casse dei vettori servirà altro ossigeno.