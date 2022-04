Oltre Sharm e Marsa Alam

12:38

Con la riduzione delle restrizioni è possibile proporre un'ampia varietà di prodotti

Mare e cultura. Barriera corallina e crociere lungo il Nilo. È un Mar Rosso decisamente più ampio quello che, con l’allentamento delle restrizioni in vigore dal primo marzo, possono ora proporre le agenzie di viaggi. Dopo due anni di pandemia e limitazioni che hanno di fatto circoscritto l’offerta sull’Egitto solo a Sharm el Sheikh e Marsa Alam, ora la distribuzione può contare su un prodotto decisamente più strutturato e completo.

"Le richieste sull’Egitto classico non mancano mai. Probabilmente - interviene Pietro Romano, titolare della Mesotour di Palermo - non si tornerà mai ai numeri di una volta, quando avevamo l'imbarazzo della scelta tra gli operatori, ma c’è comunque una domanda di nicchia, non ancora mass market, interessata ad arricchire il soggiorno balneare con escursioni culturali”. A rompere gli indugi, l’ultima ordinanza del ministro Speranza del 22 febbraio scorso che, sottolinea Carlotta Sassatelli Salvadori, contitolare della Viaggi Salvadori di Bologna, “ha reso di nuovo possibile agli italiani raggiungere qualsiasi destinazione a patto di sottostare alle regole del singolo Paese. Un provvedimento - aggiunge - che farà sicuramente ripartire un prodotto culturale che dopo tanti anni non finisce mai di offrire nuovi contenuti e chiavi di lettura".



Ma il carburante per un’accelerazione non potrà che arrivare dalla possibilità di poter contare su operativi delle compagnie aeree estesi e soprattutto frequenti. “Con il pacchetto degli operatori il binomio cultura e mare puó convivere tranquillamente - osserva Alice Girardi, amministratore unico della Docteur Voyage di Treviso -. Ad esempio da Malpensa abbiamo charter Neos direttamente su Luxor che ci consentono di abbinare la classica crociera lungo il Nilo di tre giorni all’estensione mare a Marsa Alam. Se il cliente vuole invece una navigazione più lunga, ci si orienta su pacchetti di 14 giorni, ma allora - precisa - andiamo su un prodotto decisamente più articolato e altospendente, adatto anche ai viaggi di nozze”.