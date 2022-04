Tutte le new entry dell'anno

14:34

Le due isole nel radar dei grandi gruppi, ma anche degli imprenditori indipendenti

Il mondo dell’hospitality scommette sul futuro e sceglie il Sud per i suoi nuovi progetti, con Sicilia e Sardegna tra le regioni di punta soprattutto per quanto riguarda il settore dei resort. È il caso di HNH Hospitality, che ha scelto la Sicilia per il raddoppio del brand di lusso Almar. “Da tempo - racconta l’a.d. Luca Boccato - avevamo messo gli occhi su questa regione e di progetti ne abbiamo vagliati diversi”. La scelta è caduta su Mazara del Vallo, dove a maggio aprirà il Giardino di Costanza Resort con tutte le 92 junior suite ristrutturate. “Il nostro intento - annuncia Boccato - è di tenere operativa la struttura da marzo a dicembre già a partire dal prossimo anno, dopo che sarà concluso il restyling della Spa di quasi 2mila mq, che inizierà a ottobre”.

Passando alle isole della regione sempre a maggio aprirà a Lampedusa La Calandra Resort, un progetto Vitha Group: “La nostra struttura - spiega il general manager Federico Aloisi - sorge su una scogliera a picco sul mare. Abbiamo investito molto nello sviluppo degli spazi esterni e abbiamo in progetto una nuova struttura con la stessa tipologia di servizi del resort”.



Altra isola, altro resort: da questo mese l’Hotel Carasco di Lipari, nelle Eolie, è gestito dalla Framon Hotels del Gruppo Franza, che opera già in Sicilia con lo storico Hotel Les Sables Noir di Vulcano e che sta investendo nella riqualificazione della struttura; prevista anche l’aggiunta di un parco botanico di oltre 12mila mq.



Tornando sull’isola principale, sempre a maggio aprirà la new entry siciliana di Garibaldi Hotels: il Baraka Village alle porte di Scoglitti, in provincia di Ragusa. Ideale per le famiglie, andrà ad arricchire la linea Club del gruppo.

Sono invece ben tre gli indirizzi siciliani entrati a far parte della community di les Collectionneurs: “Parliamo - spiega Michele Fioravanti, Responsabile Network Hotel Italia - del Baglio Occhipinti, un tipico baglio del ‘600; della Country House Villadorata, un’altra residenza rurale sempre in Val di Noto, e infine del Sikelia Suites, 4 sole camere di design nel centro di Noto, in un palazzo del XVIII secolo”.



Venendo ai gruppi internazionali, si inaugura in anticipo rispetto al 2019 la stagione delle due strutture siciliane di Palladium Hotel Group. Il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e il Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa apriranno rispettivamente il primo aprile e il 6 maggio “con l’obiettivo - spiega il ceo del gruppo Jesús Sobrino - di stimolare di nuovo l’entusiasmo per i viaggi. Abbiamo riscontrato grande interesse per le isole del Mediterraneo, e la Sicilia non fa eccezione”.



Tra i nomi di player internazionali non può mancare Meliá Hotels International, che ha messo gli occhi sull’isola prevedendo un doppio sbarco il prossimo anno, sia a Taormina che a Siracusa. Le due strutture, a brand Meliá Hotels & Resorts, sono in costruzione.



Il lusso sardo

Anche la Sardegna è terra di investimenti, soprattutto sul fronte del lusso. Se alla fine di quest’anno inizieranno i lavori per il quinto hotel di Smeralda Holding, già questo 13 aprile aprirà il Chia Laguna Sardinia, il resort gestito da Italian Hospitality Collection, adesso a marchio Hilton, che conterà 107 camere di cui 73 suite. “In due anni - commenta Marcello Cicalò, direttore operativo di IHC - è stato realizzato un investimento di oltre 30 milioni”.



A luglio sarà la volta del 7Pines Resort Sardinia, a Baja Sardinia, che fa parte di Destination by Hyatt: 76 camere, di cui 8 junior suite e 20 suite e un concetto di lusso che, spiega il managing director Vito Spalluto, “è informale e rilassato. Siamo in una destinazione glamour, ma offriamo una tipologia di ospitalità che punta più all’esperienza e al relax che al bisogno di apparire, con vacanze piene di escursioni alla scoperta del territorio”.



Tra i gioielli più nascosti dell’isola il Gallicantu Stazzo Retreat, di Luogosanto, uno storico borgo gallurese che sarà inaugurato ad aprile: in tutto 5 camere e 2 suite. Nel cuore del Supramonte aprirà invece dopo interventi di restyling il Su Gologone, che ora ha una nuova area relax: “Numerose le esperienze per i nostri ospiti - spiega la proprietaria Giovanna Palimodde -, dalle lezioni di yoga ai corsi di ceramica, dai corsi di ricamo alle cene nell’orto”.

Stefania Galvan