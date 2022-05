12:56

Prezzi competitivi e viaggi di nozze: i trend raccontati dallo specialista

Si fa presto a dire Grecia! Malgrado sia da sempre, anche nei momenti più difficili, una destinazione trainante nel panorama delle vacanze degli italiani, la meta presenta una tale varietà di possibilità e sfumature da necessitare la consulenza di chi la conosce e la vende da anni. È il caso di Kalimera, tour operator capitanato da Alexandra Grinis che negli anni ha fatto della passione per la destinazione una vera professione. “Al momento la domanda è alta - commenta la titolare del t.o. -, tante richieste di preventivi e nelle ultime settimane stanno decisamente aumentando anche le conferme, che si erano un po’ fermate allo scoppio del conflitto russo/ucraino”. La manager prevede “un’estate che sarà ancora di prossimità e la Grecia credo abbia una marcia in più rispetto all’Italia grazie ai prezzi più contenuti”. Prezzi che risentono dell’aumento dei costi: “Ad oggi si può vedere un incremento nelle tariffe volo, che non reputo però sia così alto da non far viaggiare i turisti”.

Sul fronte della domanda cosa sta cambiando? “Vengono richieste sempre più spesso strutture medio/piccole, appartamenti e ville. Per noi è un bene, perché questa è la Grecia più autentica e quella su cui puntiamo da sempre, in un’ottica di servizi tailor made”. Intanto, cresce l’interesse per le isole meno battute, “magari quelle più ‘difficili’ da raggiungere ma che regalano un sapore autentico”.



Un dato interessante riguarda i viaggi di nozze: “Dallo scorso anno la richiesta di viaggi di nozze in Grecia è aumentata e questo è un filone che può fare da traino anche a vacanze future. Le coppie in viaggio di nozze erano abituate a cercare il lungo raggio scartando il medio. Nel 2021 hanno dovuto rivedere i progetti e sono tornate entusiaste da una destinazione così varia e accogliente. Per cui abbiamo clienti che per la stagione 2022 vogliono tornare in Grecia a visitare altre isole”. I. C.