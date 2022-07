Vettori e traghetti all'assalto

12:39

Le principali compagnie aeree e marittime si contendono le tratte più frequentate

Raggiungibile tutto l’anno, la Spagna è una delle destinazioni su cui, da sempre, si concentrano le operazioni delle compagnie aeree e marittime. Soprattutto durante la stagione estiva, quando alle rotte tradizionali verso Madrid, Barcellona e Valencia - in inverno collegate a numerosi scali della Penisola e grande serbatoio di city break per le agenzie -, si aggiungono i voli stagionali verso le isole Canarie e Baleari, storicamente molto richieste dal mercato turistico nazionale.Tra i vettori con il network più ricco Ryanair, che anche quest’anno, oltre alle rotte dalla Capitale su Gran Canaria, Barcellona, Minorca e Valencia e quelle da Milano e da Bergamo per Valencia, offre collegamenti per Palma di Maiorca da Verona, Torino e Cagliari, da Perugia su Barcellona e da Torino su Lanzarote, nelle Canarie. Investimenti importanti sulla Penisola anche per Vueling, con voli diretti su 11 città spagnole, tra cui Baleari e Canarie, dall’aeroporto di Roma Fiumicino, e i diretti da Milano Malpensa su Alicante, Barcellona, Bilbao e Ibiza. Sempre fedele alla strategia di presidiare scali secondari, Volotea scommette invece sul bisettimanale da Verona su Barcellona e, da giugno, sul settimanale su Ibiza. Voli che vanno ad aggiungersi alle rotte operate da Venezia su Bilbao, Malaga e Saragozza e, più a Sud, allo stagionale da Napoli su Bilbao e quello da Bari su Palma di Maiorca.

Tra le novità, da segnalare lo sbarco in pianta stabile di Wizz Air su Venezia con tre connessioni spagnole: Palma di Maiorca, Fuerteventura e Tenerife. Ma si mobilita anche Binter, che per tutta l’estate ha programmato collegamenti da Firenze, Torino e Venezia su Gran Canaria, assicurando ai passeggeri la possibilità di raggiungere una delle isole dell’arcipelago in connessione senza costi aggiuntivi.

C’è, infine, l’opportunità di approdare sulle coste iberiche anche via mare con Grimaldi Lines, che riconferma anche quest’anno le sue due rotte storiche: la Civitavecchia-Barcellona, con sei partenze settimanali, e la Porto Torres-Barcellona, potenziata in estate con quattro frequenze settimanali. A.D.A.