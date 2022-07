Obiettivo: viaggi a zero imprevisti

12:49

Dopo gli ultimi anni, la voglia d'avventura ha lasciato spazio alla ricerca di sicurezza in ogni fase

Se un tempo il viaggio, soprattutto verso mete esotiche, era sinonimo di avventura e imprevisto, ora non è decisamente più così. Il travel si sta liberando sempre più di ogni elemento imprevedibile per trasformarsi in un’esperienza ‘senza intoppi’. Una visione del viaggio che si è accentuata negli ultimi due anni.

“La necessità di adattarsi a un nuovo contesto non è mai stata così fondamentale - ha dichiarato all’Allianz Partners Global Travel Summit 2022 Joe Mason, chief marketing officer travel del gruppo. Il manager ha sottolineato infatti la volontà di trasformare “l’assicurazione viaggio in una protezione completa end-to-end”.

Attraverso la linea di prodotto Globy Allianz Partners vuole superare la semplice logica della protezione di un elemento del viaggio, focalizzando l’attenzione su ogni esigenza della persona.



Un nuovo modello

La necessità di un cambio di passo viene sottolineata anche da B&T Insurance Service: “Il nostro portale Webins - evidenzia il responsabile commerciale Marcello Alesse - permette di assicurare il cliente mediante un unico contenitore, con garanzie specifiche. Le modalità standard non sono più ritenute sufficienti dal cliente, ragion per cui la tutela deve riguardare ogni fase o spazio del viaggio”.



In quest’ottica si muove anche Europ Assistance Italia: “Nelle nostre gamme Travel Protection e Cancellation Top - spiega Erika Delmastro, head of sales & marketing Europ Assistance Italia - sono presenti servizi che vanno dal video-consulto medico e massimale illimitato per le spese mediche alla copertura delle malattie croniche (per la versione Top), prevedendo addirittura casi documentabili di malattia/infortunio del proprio animale domestico”.



Ma insieme alle abitudini dei consumatori cambiano anche quelli delle agenzie. “Stiamo notando una maggior volontà della rete agenziale di vendere direttamente - osserva Massimo Borelli, responsabile commerciale di Ami Assistance -. A tal fine abbiamo messo in campo AMItravel, una polizza collettiva che offre qualsiasi garanzia necessaria, anche relativa a un singolo servizio”.



La ripresa del mercato

Le assicurazioni, inolte, costituiscono da sempre un ottimo barometro del mercato. E da questo settore arrivano notizie confortanti. “Da qualche settimana - aggiunge Borelli - la ripartenza del mercato appare sostenuta e in costante crescita”.



Trend confermato anche da I4T. “Stiamo crescendo del 35% rispetto allo stesso periodo 2019” riconosce il direttore commerciale Giovanni Giussani. Un risultato ottenuto anche grazie alla strategia adottata durante il biennio della pandemia, “che ha permesso di fidelizzare le agenzie attraverso il lavoro di squadra”. Giussiani aggiunge: “Oggi facciamo conto su un organico di oltre 30 addetti pronti ad adattarsi ai feedback del cliente”.



E a farsi strada non sono solo le classiche ‘medico bagaglio’, bensì anche le formule più innovative. “La ritrovata voglia di viaggio - dichiara Dario Giovara, direttore generale Ergo Assicurazione Viaggi - sta spingendo verso un’assicurazione annuale che copra un numero illimitato di viaggi a costo molto basso: Multiviaggio Annuale. Ormai è difficile fare a meno delle assicurazioni e occorre perciò studiare soluzioni sempre più performanti”.

Alberto Caspani