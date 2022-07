Da Milano a Montreal con Air Canada

15:34

Un’attesa durata vent’anni. Milano Malpensa e Montreal sono di nuovo unite grazie ad Air Canada, che dal 25 maggio ha lanciato il suo primo collegamento in assoluto fra le due metropoli. Operativo tutto l’anno, il volo ha raggiunto le 5 frequenze a settimana già dal 1° giugno, avvalendosi di Airbus A330-300 da 297 passeggeri. “La tendenza positiva del Sistema Aeroportuale di Milano si consolida ulteriormente - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato Sea -, dal momento che il traffico sulle mete nordamericane risulta ormai pari all’80 per cento rispetto al periodo pre-pandemico, mentre i posti disponibili hanno raggiunto il 78 per cento”. Il nuovo collegamento rafforzerà sia i rapporti economici con la capitale del Quebec, principale hub canadese, nonché polo della moda e dell’innovazione, sia gli scambi culturali con Toronto, gemellata a Milano e su cui il volo termina la rotta. Un investimento in vista delle Olimpiadi invernali di Cortina 2026. “Non dimentichiamo che il Canada, geograficamente, rappresenta la porta d’accesso più rapida all’intero Nord America - ha evidenziato Stefano Casaregola, regional manager Sales Italy di Air Canada - garantendo, attraverso la nostra compagnia, 46 collegamenti con gli Usa, oltre a quelli sul Sudamerica. Siamo convinti che la nuova tratta sarà utilizzata equamente per il traffico incoming e outgoing, le cui cifre sono destinate a crescere oltre i livelli del 2019 grazie all’impiego di veivoli di maggior capienza (sino a 400 posti), nonché rimodulabili in funzione dei flussi stagionali dai nostri hub di Milano, Roma e Venezia”. Per Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, il rafforzamento dei voli fra i due Paesi assume anche un’importanza strategica dal punto di vista della sicurezza alimentare, visto che i quantitativi di grano e soia in arrivo dal Nord America tenderanno a crescere in rapporto al conflitto russo-ucraino. A. C.