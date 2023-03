La corsa all'innovazione

12:54

Le compagnie proseguono in linea con gli ambiziosi piani industriali già definiti

Tradizionale ‘cassaforte’ che ha aiutato gli agenti di viaggi a superare i momenti più critici della pandemia e proposta-rifugio quando l’offerta a scaffale era scarsa, le crociere continuano a svolgere un ruolo trainante nell’industria dei viaggi. E a dirlo sono i rappresentanti di alcune delle principali compagnie attive sul nostro mercato, che stanno registrando un’impennata di prenotazioni e il tanto atteso ritorno all’advance booking.

In effetti, quello delle crociere è un settore che anticipa le dinamiche del mercato turistico, evidenziando da tempo alcuni macro-temi come quelli dell’attenzione alla sostenibilità e della spinta al lusso oggi evidenti in tutto il comparto. E il 2023 potrebbe essere l’anno del ritorno, o addirittura del superamento, dei numeri del 2019, con il recupero della marginalità.



Msc Crociere, ad esempio, prevede di raggiungere il record di 4 milioni di passeggeri movimentati negli scali della Penisola, con oltre mille toccate nave complessive. Questo grazie anche alla crescita di importanza di altri scali come quelli di Venezia-Marghera, Trieste e Monfalcone. Il 2023 è poi per la compagnia l’ennesimo anno di ampliamento della flotta, con l’arrivo di Msc Euribia, la seconda unità a essere alimentata a Gnl e di Msc Explora I, la prima nave di lusso dell’ambizioso progetto Explora Journeys.



Lusso e sostenibilità guidano il piano industriale anche di un altro grande player sul nostro mercato: Costa Crociere continua a investire su partnership strategiche come quella che gli ha conferito un ruolo da protagonista a Sanremo. La promozione All-Inclusive, poi, rappresenta un’iniziativa di valore da sempre molto apprezzata dal mercato perché incentiva l’early booking e garantisce buoni livelli di redditività alle agenzie. Anche in casa Costa si sottolinea la ripresa dell’early booking e si confida nel pieno recupero della domanda per il 2023. "Negli ultimi mesi i trend di prenotazione sono migliorati in modo costante, in alcuni casi anche maggiori rispetto al 2019 - aveva spiegato il country manager Italia Carlo Schiavon durante un’intervista rilasciata a TTG -. Il nuovo posizionamento del brand Costa, i continui investimenti sul prodotto e sulla comunicazione e i nuovi strumenti e servizi messi a disposizione del trade ci hanno consentito di dare valore alla nostra offerta di vacanze, differenziandola rispetto alle altre".



E proprio sull’importanza della differenziazione dell’offerta si sviluppano anche le crociere intorno al mondo, una tipologia di prodotto che sta riscuotendo sempre maggior successo, tanto da portare le principali compagnie a concentrare risorse importanti su questo segmento.



Differenziazione che può riguardare anche destinazioni innovative, come è stato il Sudafrica nel caso di Norwegian Cruise Line, che ha festeggiato la conclusione della sua stagione inaugurale con partenza da Città del Capo a bordo di Norwegian Jade. Ncl ha anche annunciato il lancio di ‘Experiences at Sea’, brand dedicato alla creazione di esperienze per soddisfare i clienti corporate, incentive e affinity di Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.



Differenziazione che passa infine anche dal rinnovamento della flotta: per Royal Caribbean International il 2024 sarà all’insegna di Icon of the Seas. La nave alimentata a Gnl offrirà 28 differenti modalità di soggiorno per vacanze di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l’isola privata di Perfect Day a CocoCay alle Bahamas.