Le novità del 2023

12:57

Il panorama delle crociere si arricchisce in tutto il mondo di tanti debutti

Tanti i debutti di nuove navi previsti nel mondo durante il 2023.

Si incomincia con Emerald Sakar, che salperà il 25 febbraio. Il 4 aprile sarà la volta della Seabourn Pursuit da 264 passeggeri, che partirà per itinerari in Nord Europa e nelle Americhe. Nove giorni dopo la Scenic Eclipse II salperà da Lisbona per navigare nelle acque del Mediterraneo e del Nord Europa. La Oceania Vista debutterà invece il 14 aprile. Il 4 giugno la Resilient Lady di Virgin Voyages partirà per la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Poco più di un mese più tardi, il 17 luglio, la Explora I salperà da Southampton.

La Silver Nova debutterà il 14 agosto da Venezia. Norwegian Viva effettuerà la sua prima crociera il 26 dello stesso mese, compiendo una serie di viaggi tra Italia, Grecia e Croazia. Il 25 novembre sarà il turno della Seven Seas Grandeur. Il 2 dicembre, invece, la Celebrity Ascent salperà da Fort Lauderdale per una serie di viaggi nei Caraibi. Il 23 Carnival Jubilee si muoverà da Galveston con destinazione sempre ai Caraibi e, infine, la Brilliant Lady verrà inaugurata alla vigilia di Natale.