Lo scrigno dei gioielli marini

14:37

Numerosi gli scorsi indimenticabili dedicati a tutti gli amanti della natura incontaminata

Difficile stilare una classifica. Le coste del Mediterraneo regalano una sequenza di spiagge indimenticabili così lunga che sarebbe impossibile elencarle tutte. Ci sono, però, dei nomi che ricorrono con frequenza, da consigliare soprattutto agli amanti della natura incontaminata. Al primo posto in gran parte delle top ten dei siti di viaggio c’è una location greca: la Baia del Navagio, sull’isola di Zante. Nota come ‘baia dei contrabbandieri’ è circondata da pareti rocciose che raggiungono anche i 200 metri di altezza e può essere raggiunta solo in barca.

In Spagna a Minorca una delle spiagge più belle da visitare è Cala Mitjaneta, incorniciata da scogliere e boschi. Da qui, spiega royalcaribbean.com, si raggiunge a nuoto l’adiacente Cala Mitjana, dove è possibile fare snorkeling nelle grotte sottomarine.

In Corsica è meritato il posto da podio della spiaggia di Palombaggia, 2 km di acque turchesi, rocce di granito rosa, pini marittimi e sabbia bianca.



Stessa atmosfera in Croazia, dove Zlatni Rat è stata soprannonimata la Golden Horn Beach per la sua forma a V e la sabbia di ciotoli dorati, mentre il colore dell’acqua da azzurro passa a blu profondo dopo pochi metri.



Molto spazio anche all’Italia. Al primo posto nella classifica dei TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards svetta su tutti la spiaggia dei Conigli, la più famosa dell’isola di Lampedusa, seguita da Praia da Falesia, in Algarve e da Playa de Muro, in Spagna. Al quarto posto troviamo Nissi Beach, ad Aya Napa, Cipro, seguita dalla mozzafiato Balos Lagoon, a Kissamos in Grecia.



Tra le perle italiane da scoprire il sito tripstodiscover.com consiglia a Nord la spiaggia di Monterosso, alle Cinque Terre; un angolo da visitare, però, rigorosamente fuori stagione per poterne cogliere l’incanto senza il sovraffollamento estivo. Stesso problema per la famosissima Scala dei Turchi, vicino ad Agrigento, in Sicilia, così come per la spettacolare Spiaggia Rosa in Sardegna, che infatti, a causa dei danni prodotti dai bagnanti, ora si può ammirare solo dal mare, a debita distanza dalla sua fragile bellezza.