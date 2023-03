Le nuove perle del lusso

13:03

Dai grandi gruppi alle strutture indipendenti, ecco alcune delle novità del ricettivo

Boutique hotel, resort futuristici, strutture green: sono tutte upper level le perle che si stanno aggiungendo al ventaglio di proposte ricettive dei Paesi che si affacciano sul Mar Rosso. In Egitto è notizia di questi giorni l’acquisizione, da parte di Hilton Worldwide, della sua seconda proprietà a Marsa Alam: l’Hilton Marsa Wazar Red Sea Resort & Spa, 282 unità dalle camere standard alle suite sulla spiaggia, fino alle ville indipendenti con piscina privata, a 20 minuti d’auto dal Marsa Alam International Airport.

Ha invece già aperto a Hurghada Serry Beach Resort, entrato a far parte della Lifestyle Collection di Preferred Hotels & Resorts: una struttura dal retaggio arabo-egiziano con 453 camere e una food hall che ricrea l’atmosfera di un suk arabo.



A El Gouna, 20 km a Nord di Hurghada, è stato inaugurato un hotel particolare: The Chedi El Gouna, 82 camere dallo stile minimalista di ispirazione asiatica per cui il marchio The Chedi è diventato famoso in tutto il mondo.



Passando, invece, a Israele è stato appena aperto a Eilat il boutique hotel per soli adulti Stay Eilat, a meno di 2 km di distanza da tre di alcune delle più belle spiagge della città: The Pearl, Kisuski e Miki. Stay Eilat è una struttura non fumatori con 30 stanze dotate di climatizzatori e con una piscina panoramica stagionale che sarà riaperta il 1° aprile.



Giungendo in Arabia Saudita, tra i resort del grande The Red Sea Project ce ne sono tre che saranno pronti entro il 2023. Si tratta del Six Senses Southern Dunes, The Red Sea e di due hotel di Marriott International: il St. Regis Red Sea Resort e il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve. Quest’ultimo, con 63 ville, sarà il primo hotel del brand - il più lussuoso tra quelli della galassia Marriott - in Medioriente e farà parte di una collezione esclusiva di soli cinque Ritz-Carlton Reserve in tutto il mondo.

Il Six Senses Southern Dunes è invece il primo del brand in Arabia Saudita, è stato progettato dallo studio britannico di architetti Foster + Partners e sorge a soli 30 minuti di transfer dal Red Sea International Airport. Adagiato tra le dune, in una grande oasi, avrà 76 camere.

Un’altra struttura sarà poi ultimata a fine 2023. Stiamo parlando dello Sheybarah Resort, un hotel superlusso con 73 ville prefabbricate situato sull’isola disabitata di Sheybarah. Le ville sono state progettate dal famoso studio d’architettura di Dubai Killa Design con esterni in acciaio inossidabile con finitura a specchio che riflette i colori dell'oceano e del cielo. S. G.