Advance booking e stagionalità, ecco l'analisi di SKY express

16:16

Atene è diventata una delle mete preferite per i week-end lunghi dei turisti italiani soprattutto durante l'inverno

Prenotazioni anticipate in aumento e domanda in crescita, con un progressivo allungamento della stagione da marzo a ottobre inoltrato. Gerasimos Skaltsas (nella foto), chief commercial officer di SKY express, dà il suo punto di vista di osservatore privilegiato sui flussi turistici diretti in Grecia.

“Tra le tendenze emergenti - spiega il manager - va sottolineato che Atene è diventata una delle mete preferite per i week-end lunghi dai turisti italiani soprattutto durante il periodo invernale”.



Un trend che la compagnia aerea greca sta cavalcando: “Per quanto riguarda Milano, dall’apertura della rotta a fine ottobre 2022 la domanda si è dimostrata più che soddisfacente e ha superato le stime iniziali confermando la decisione di ampliare ulteriormente la nostra presenza in Italia. La risposta dei viaggiatori è stata più rapida del previsto e, in generale, superiore alle attese. Di conseguenza, dallo scorso 1 aprile abbiamo aumentato le frequenze operando voli giornalieri da Milano. Abbiamo poi deciso di investire di più su Roma, portando i voli a sette settimanali”.



E per il prossimo inverno “valuteremo l’impiego di uno dei nostri aeromobili più grandi come l’A321neo o l’aggiunta di più frequenze”.

SKY express ha arricchito il proprio palinsesto estivo con 12 Paesi e 29 destinazioni internazionali, potenziando al contempo i collegamenti con 34 destinazioni domestiche. “Quest’estate abbiamo più di 3 milioni 800mila posti disponibili, con un aumento del 20 per cento rispetto allo scorso anno, e voli da e per 64 aeroporti nazionali ed esteri”.