La rinascita della capitale

16:21

La città sta vivendo una stagione di investimenti in ambiziosi progetti alberghieri upper level

La ricettività di Atene sta cambiando volto e vira sempre di più verso l’upper level. Numerosi i progetti avviati nella capitale, tra cui uno dei più ambiziosi è il piano di trasformazione dell’ex Hilton in un complesso residenziale d’alta gamma che includerà sia 50 appartamenti di lusso a marchio Waldorf Astoria e Conrad, sia un nuovo albergo Conrad. In totale l’investimento (che include anche la realizzazione di ristoranti, spazi commerciali, strutture per l’intrattenimento e il benessere) per ora è di 275 milioni e potrebbe, secondo gli ambienti di mercato, arrivare a superare i 300 milioni nella sua fase finale a causa dell’aumento del costo dei materiali da costruzione. I lavori sono iniziati nel gennaio 2022 e dovrebbero essere completati alla fine del 2024 o all’inizio del 2025. Il nuovo hotel di lusso Conrad avrà 280 camere e suite e, in base a un accordo siglato nel 2021, a partire dal 2024 Hilton Athens verrà ribattezzato Conrad Athens.

A scegliere Atene per il suo debutto europeo è stata anche Dusit Hotel and Resorts, la cui new entry nella capitale è il Dusit Suites Athens, un all suite hotel con 36 sistemazioni sulla spiaggia sabbiosa di Glyfada e opzioni di ristorazione che includono sia il ristorante mediterraneo, sia quello panasiatico. A disposizione degli ospiti anche una grande spa e a una piscina a sfioro all’aperto sul rooftop.



Sempre nell’area di Glyfada è prevista, invece, per ottobre la spettacolare new entry di One&Only: l’Aesthesis, concepito come un rifugio di lusso sulla costa con camere, bungalow e ville con piscina vista mare, tra cui la sontuosa Villa One. Il resort è immerso in una riserva naturale e le sue proposte culinarie sono all’insegna della tradizione greca, mentre per il wellness il resort si gioca la carta della Chenot Spa.



Ha invece appena aperto, nel centro città, il NXY Esperia Palace Hotel Athens, che si autodefinisce ‘cool, trendy e rock& roll’. Il 5 stelle, nella centralissima piazza Syntagma, dispone di 212 camere e suite e di sale conferenze, aree di co-working, un ristorante principale, un bistrot, spa, palestra e un ristorante-bar sul tetto con piscina e vista mozzafiato sull’Acropoli.

Stefania Galvan