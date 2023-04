Tra le gemme più nascoste

14:21

Innumerevoli le spiagge incontaminate e selvagge, per chi cerca il contatto con la natura

In un momento in cui torna alla ribalta la minaccia dell’overtourism è ancora possibile trovare in Italia spiagge selvagge e poco frequentate, in un tour che incomincia dalle grandi isole per terminare in Liguria.

Partendo dalla Sicilia, gli scorci più incontaminati sono quelli dell’agrigentino; ecco dunque che, accanto alla meravigliosa ma affollata Baia dei Turchi, per chi desidera ritrovarsi a tu per tu con la natura più selvaggia l’ideale è un’escursione nell’oasi WWF di Torre Salsa, tra Siculiana Marina ed Eraclea Minoa, all’interno di una riserva naturale che tutela circa 6 km di costa con falesie, dune e spiagge. Per arrivarci occorre percorrere a piedi qualche centinaio di metri.

Raggiungibile attraverso un sentiero impervio è anche Cala Luna, nel golfo di Orosei, sulla costa orientale della Sardegna. La spiaggia, come sottolinea italia.it, è incorniciata da pareti rocciose e vette impervie e punteggiata di grotte.



In Calabria tra le gemme ancora poco conosciute ce n’è una dal fascino particolare: la Spiaggia dell’Arcomagno, nel Golfo di Policastro, separata dal mare da un arco di roccia.



In Puglia, invece, scogliere bianche e faraglioni sono le peculiarità della Baia delle Zagare, nel Gargano, mentre in Campania sono vere e proprie piscine naturali i Bagni della Regina Giovanna, ai piedi di una scogliera a Capo di Sorrento.



In Abruzzo tra le aree di maggiore interesse naturalistico spicca Punta Aderci. Nella riserva si trovano l’anfiteatro marino della Spiaggia di Punta Penna e la Spiaggia di Mottagrossa da cui, sottolinea italia.it, parte uno dei tratti di costa più selvaggi dell’Adriatico.



In Lazio, sull’isola di Ponza, Chiaia Luna è una delle spiagge più belle d’Italia: una stretta caletta di sassi bianchi protetta da un’alta falesia. In Toscana, invece, gli amanti della natura non potranno perdersi la Spiaggia di Collelungo, 3 km di sabbia dorata tra dune ricoperte di gigli e pinete, nel Parco della Maremma.



Anche in Liguria non mancano gli scorci incantevoli; tra gli esempi la piccola spiaggia di San Fruttuoso, sovrastata da un’abbazia del XII secolo. S. G.