Voli, No problem

16:04

Il rincaro dei prezzi dei biglietti non sembra scalfire il trend positivo della destinazione

Sembrava la grande incognita di quest’estate, quella variabile impazzita destinata a mettere i bastoni tra le ruote alle vendite in agenzia. Eppure il caro voli, ormai indiscutibile per qualsiasi rotta, non sta scalfendo il buon trend che si riscontra per gli Stati Uniti.

Complice un’offerta mai vista prima, sia che si tratti di voli diretti sia in combinazione, le possibilità sono talmente ampie che risparmiare, o perlomeno non incidere in maniera pesante sull’intero viaggio, è possibile. “Al cliente - conferma Claudio Di Giuliano - cerco di spiegare che, con un po’ di sacrificio, se si usano le connessioni si riesce ad avere prezzi ragionevoli e guadagnarne magari per altri servizi, escursioni. La risposta finora è stata buona”.

“Qui a Palermo - aggiunge Pietro Romano - in assenza di voli diretti riusciamo ad offrire buone connessioni, in particolare via Zurigo o Francoforte, a meno che il cliente non voglia scegliere la compagnia di bandiera per ovvi motivi”.

Sul fronte dei voli diretti, inoltre, sono state introdotte nuove destinazioni raggiungibili direttamente e questo rappresenta un vantaggio anche nella vendita: “Per me che sto cercando di fare conoscere un’altra America - evidenzia Gabriella Poli - questo rappresenta un vantaggio perché quello che una volta era difficile da raggiungere ora è a portata di mano. E senza costi esagerati”.

Il resto ora lo farà la novità in vigore dall’11 maggio: per chi si reca negli States da quella data non sarà più abbligatoria la vaccinazione e questo consentirà di ampliare ulteriormente la platea. Se mai ce ne fosse bisogno.