La cavalcata di Brand Usa

16:09

L'organizzazione segnala il ritorno di tipologie di vacanza molto amate dagli italiani

Gli Stati Uniti sono tra le mete top per gli italiani. I parchi, le grandi metropoli come New York e Los Angeles, le luci di Las Vegas e le spiagge di Miami sono alcune delle attrazioni evergreen, eppure sempre più si sta scoprendo il piacere di programmare un road trip su strade secondarie, di perdersi tra le città più piccole o, perché no, di disegnare un itinerario off the map verso gli Stati del Sud.

Una domanda in espansione, facilitata anche dalle molteplici connessioni aeree che avvicinano la Penisola ai main gateway degli Usa.

“Il mercato italiano non smette di crescere e rinforzarsi, rappresentando oggi il quinto bacino a livello europeo e il nono globalmente per numero di arrivi - commenta Staci Mellman (nella foto), senior vice-president of integrated marketing di Brand Usa -. Brand Usa continua a investire nel marketing per l’Italia con una varietà di iniziative come collaborazioni con il trade e attività con i media per incoraggiare i viaggiatori internazionali a visitare il nostro Paese”.



Carte vincenti

L’anno in corso si sta dimostrando più che positivo, con risultati che confermano l’interesse verso gli States. Brand Usa ha deciso di centrare la propria strategia di comunicazione su alcuni capisaldi, mettendo sotto la lente d’ingrandimento quelli che sono attualmente i trend di tutto il comparto turistico. Il primo riguarda The Great Outdoors, con la valorizzazione delle avventure nella natura e negli spazi aperti in piena libertà. Subito a seguire lo Sports Tourism, spingendo sia la cultura per lo sport, sia il puro intrattenimento. Altro tassello cruciale è il Luxury, una variabile che si declina attraverso esperienze ultra-immersive per dare un tocco di bacchetta magica a un viaggio negli States rendendolo memorabile. In ultimo, Brand Usa crede nel valore dei Culinary Journeys, giocando la carta del food & drink e dunque della convivialità attraverso il contatto con le comunità locali, e nell’allure del cineturismo. As Seen on Screen, infatti, vuole portare i turisti sulle orme di film famosi e serie tv alla ricerca delle location più celebri. G. G.