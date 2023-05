Prepararsi per il decollo

16:11

La programmazione estiva dei collegamenti tra Italia e Stati Uniti raggiunge livelli record

C’è solo l’imbarazzo della scelta. E la possibilità di potere andare a cercare la tariffa migliore o la combinazione più adatta. È un vero e proprio sovraffollamento quello del voli diretti tra Italia e Stati Uniti nella programmazione estiva, e come se questo non bastasse emerge sempre più chiaramente la prospettiva della conferma di molte rotte anche nella winter: un segnale chiaro che nella domanda per il Paese (e nell’incoming dagli Usa, non va dimenticato) qualcosa è cambiato.

La pattuglia Usa

In questo contesto chi ha deciso di alzare decisamente la posta sono state le tre major Usa, che hanno messo in campo una programmazione senza precedenti e con qualche sorpresa. Come nel caso di United, che dopo avere rilanciato lo scorso anno il volo diretto Napoli-New York ha deciso quest’anno di raddoppiare nei mesi di luglio e agosto, arrivando a due voli al giorno. Tutto questo dopo avere aggiunto una rotta in più rispetto al passato, la Roma Fiumicino-San Francisco, con la quale arriva ora a nove servizi giornalieri sull’Italia. E non è escluso il prolungamento del Roma-Washington anche fino a Natale.



Scommessa American

Anche American Airlines ha piazzato il suo colpo a sorpresa con il raddoppio del volo giornaliero tra Roma e Dallas, un’aggiunta con la quale AA arriva nel 2023 a ben sette voli sulla capitale, oltre a quelli tradizionali su Venezia e Milano. Non solo: è di pochi giorni fa la notizia che proprio il Roma-Dallas resterà attivo tutto l’anno, naturalmente con una sola frequenza giornaliera.



Alza la posta anche Delta, che vede ormai avvicinarsi il capolinea dell’accordo con Ita Airways in vista del passaggio di quest’ultima sotto il cappello di Lufthansa. Il vettore piazza il record assoluto con 12 voli sulla Penisola. L’impegno più importante sarà su Roma con tre giornalieri su New York, due su Atlanta oltre a Boston e Detroit. Atlanta e New York anche nella programmazione su Venezia e Milano (in questo caso il Jfk sarà bigiornaliero).



La risposta italiana

Passando dall’altro lato dell’oceano, Ita Airways quest’anno compie il salto di qualità grazie ai nuovi aerei arrivati ad ampliare la flotta e riesce a piazzare un operativo perfettamente in grado di competere con i colossi, in attesa di vedere come si evolverà la situazione una volta completato l’affare Lufthansa. La compagnia aerea nazionale risponde, quindi, colpo su colpo portando a tre le rotte giornaliere effettuate da Roma Fiumicino alla volta di New York, oltre a quella da Milano Malpensa, mentre sulla Capitale ha confermato Miami, Los Angeles e Boston e ha deciso di aggiungere le novità di San Francisco e Washington.