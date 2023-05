Piccoli ma tenaci, ci sono chance per tutti

16:13

I vettori che hanno voluto ritagliarsi uno spazio di nicchia sulle rotte Italia-Usa ci sono riusciti

C’è spazio per tutti. Nonostante il cannibalismo di Delta, American, United e Ita, chi ha voluto ritagliarsi uno spazio di nicchia sulle rotte Italia-Usa c’è riuscito e la chiusura della stagione dirà se il bilancio sarà soddisfacente.

In questo gruppo troviamo quattro vettori, tra cui una new entry assoluta, Norse Atlantic. Il vettore norvegese ha deciso di ripercorrere le orme di Norwegian aprendo la rotta tra Roma e New York con un giornaliero che decollerà dalla metà di giugno.

Mantengono, invece, il presidio Neos ed Emirates: nel primo caso il vettore del gruppo Alpitour conferma il bisettimanale avviato due anni fa tra Milano e New York, così come la compagnia emiratina che mantiene salda la stessa direttrice, operata in quinta libertà.

Chiude il gruppo quella che era stata la grossa sorpresa dello scorso anno, una scommessa all business rivolta a un pubblico molto particolare: La Compagnie ha infatti deciso di rilanciare, forte dei risultati interessanti del 2022, confermando anch’essa il volo tra Malpensa e la Grande Mela.