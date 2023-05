23:27

Le prenotazioni, secondo il tour operator, si stanno muovendo bene su tutte le destinazioni

Malgrado quello dei villaggi non rappresenti il target principale per Napoleon, il tour operator offre comunque una serie di proposte relative alla programmazione Elba, Toscana, Corsica e soprattutto Sardegna.

“Per quanto riguarda i servizi nelle strutture - conferma il responsabile commerciale Marco Rosselli - siamo ormai totalmente tornati a un contesto pre-Covid. Le prenotazioni si stanno muovendo bene su tutte le destinazioni; da evidenziare un inizio molto anticipato della Sardegna e finalmente il ritorno della Corsica, ferma per quasi tre anni”.

Sul fronte dei prezzi, Rosselli ritiene che non ci siano grossi scostamenti rispetto a quanto praticato nel 2019, l’ultimo anno di riferimento prima dell’emergenza causata dalla pandemia.

“Rispetto al 2019 le tariffe attualmente praticate sono abbastanza in linea, senza grosse variazioni a parità di offerta. E, pur riconfermando che quello dei villaggi non rappresenta il nostro prodotto core, tengo a sottolineare che anche per Napoleon si tratta comunque di un segmento che procura una buona fetta di clientela”.



Napoleon viaggia poi in direzione della massima flessibilità dell’offerta, una caratteristica sempre più richiesta dal viaggiatore. “Sono ormai diversi anni che abbiamo liberato i soggiorni dai vincoli classici. Nel periodo di alta stagione rimangono stabili le classiche durate di 7 o 14 giorni, mentre per la bassa e media stagione il soggiorno è molto più flessibile e si adatta alle esigenze anche di chi opta per una vacanza breve o per un semplice weekend”.