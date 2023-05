Futura Vacanze, Italia ed estero su misura per il target famiglie

23:31

Sul fronte del booking le prenotazioni stanno soddisfacendo le aspettative, in particolare per il Mare Italia

“Il concetto di vacanza nei villaggi negli ultimi anni ha assunto un significato ancora più rilevante, perché racchiude in pochi giorni la necessità di evadere e di soddisfare tutte le esigenze personali dei singoli componenti del nucleo famigliare o della coppia. I servizi a disposizione degli ospiti sono in costante miglioramento”.

Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze, non ha dubbi sul successo di una formula che ha nella famiglia uno dei target chiave. “Un focus particolare oggi è quello su questo tipo di clientela, che ha esigenze diverse. Per questo nell’offerta dei Futura Club possiamo annoverare strutture che tengano conto di questi molteplici aspetti”.



Sul fronte del booking “le prenotazioni stanno soddisfacendo le nostre aspettative e in particolare per il Mare Italia stanno coinvolgendo in maniera significativa tutti i mesi dell’estate 2023, con particolare interesse ai mesi di spalla con il segmento gruppi e incoming. Per quanto riguarda Porto Santo, Sharm el Sheikh e Marsa Alam stiamo registrando numeri rilevanti anche in settembre e ottobre”.



Tra i prodotti di punta “i tre villaggi nel Mar Rosso e Porto Santo. Il Futura Club Albatros a Sharm el Sheikh, il Futura Club Brayka Resort a Marsa Alam e il Futura Club Vila Baleira a Madeira stanno registrando ottimi risultati. Per il Mare Italia, quest’estate abbiamo tre nuovi ingressi in Sardegna, Sicilia e Campania: il Futura Club Cala Fiorita a Budoni, il Futura Club Borgo Rio Favara a Ispica Mare e il Futura Club Acqua di Venere a Paestum. Il loro arrivo riveste un ruolo strategico anche perché sono caratterizzati da una particolare facilità di raggiungimento”.