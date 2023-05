Apulia Hotel non vuole fermarsi, ecco tutti i progetti per il 2024

23:34

Il t.o. quest'anno propone 15 strutture fra hotel e villaggi e ha in programma nuove acquisizioni

Dalle 1.350 camere in portfolio nel 2023 a una previsione di 1.800-1.900 nel 2024: non si ferma lo sviluppo di Apulia Hotel, gruppo che quest’anno arricchisce l’offerta con l’Apulia Hotel Baia di Dino a San Nicola Arcella in Calabria e l’Apulia Hotel Borgo Torre Artale, in provincia di Palermo.

“Quest’anno proponiamo 15 strutture fra hotel e villaggi, ma nel 2024 abbiamo in programma nuove, importanti acquisizioni - fa sapere Antonio Vivo, direttore sviluppo -. E stiamo valutando anche di offrire il pacchetto comprensivo del trasporto”.



Numeri alla mano, Vivo conferma il positivo trend delle prenotazioni nei primi quattro mesi dell’anno: “Abbiamo registrato quasi il raddoppio dei volumi rispetto all’anno precedente, mentre in maggio c’è stato un po’ di rallentamento”.



Il prezzo resta sempre un elemento importante nella scelta della vacanza, ma oggi più che mai “premia la qualità dell’offerta. Ragion per cui daremo vita a un nuovo progetto che prevede la creazione di un brand ad hoc, AH Premium, per raccogliere l’offerta di strutture premium sulle coste del Mare Italia. Il marchio si focalizzerà su strutture 4 stelle superior e 5 stelle. Partiamo quest’anno con due resort, il Baia dei Faraglioni di Mattinata, che oltre alle suite comprende anche le villas di Baia dei Mergoli, e Le Vigne al Castello di Castel del Monte”.



Il progetto è appena partito, ma “nel 2024 abbiamo in programma due nuove acquisizioni, una in Sicilia e una in Puglia. Accanto al nuovo brand, stiamo valutando di crearne un secondo nel quale inserire le strutture ‘classiche’ che compongono l’offerta insieme a quella del segmento villaggi”.