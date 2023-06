Incoming, tempo di ripartire: Olbia e Catania in pole position

15:11

n Sardegna occhi puntati sull’Olbia-Dubai, rotta che sarà operata tre volte alla settimana da flydubai a partire dal prossimo 22 giugno. Un collegamento tanto atteso, inizialmente previsto su Cagliari e poi traslocato al Costa Smeralda.

“Lo spostamento su Olbia - sottolinea Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna - ha portato subito un interesse rinnovato dei turisti mediorientali, ma non solo. Il vero valore aggiunto è infatti la possibilità di raggiungere attraverso Dubai i Paesi dell’Estremo Oriente e intercettare anche gli expat che lavorano all’estero. Basti solo ricordare che al momento la business class di questo volo è andata già sold out”.

La compagnia con il maggiore impegno su Olbia sarà però Volotea, che per la summer ha intenzione di attivare 28 destinazioni, di cui 10 nuove: Barcellona, Bilbao, Firenze, Lille, Madrid, Marsiglia, Nizza, Parigi Orly, Tolosa e Valencia. Verranno inoltre inaugurate la rotta su Birmingham di Jet2Com, Atene e Dublino operate da due new entry: Aegean e Air Lingus.

In Sicilia si prospetta una stagione di grandi opportunità anche per Palermo con 99 destinazioni collegate, di cu 73 internazionali. Tra le novità della programmazione estiva, il diretto su Istanbul di Turkish Airlines operativo dal 5 maggio scorso, il collegamento con Vienna di Austrian Airlines e il primo su Porto di easyJet.

Sarà una stagione intensa anche quella dello scalo di Catania, collegato con 112 destinazioni, delle quali 88 internazionali e 24 nazionali. Tra queste, sette sono le novità assolute: Belgrado, Edimburgo, Lourdes, Riyad, Il Cairo, Luxor e Foggia. A.D.A.