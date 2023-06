La scoperta del glamour, cresce l'offerta in Sicilia

15:15

Nuove aperture a cinque stelle, servizi di alto profilo e tutta l'allure di film e serie tv come 'The White Lotus' che strizzano l'occhio agli americani

La Sicilia riscopre il suo lato glamour grazie a un’offerta alberghiera in crescita che si illumina con nuove aperture a 5 stelle, servizi di alto profilo e tutta l’allure di film e serie tv come ‘The White Lotus’, che strizzano l’occhio soprattutto ai turisti americani, dipingendo immaginari unici e trasformandosi in una calamita per chi ambisce ad assaporare per qualche giorno il gusto della Dolce Vita in una terra che vanta un patrimonio millenario.

Il target luxury sembra stia diventando dunque il segmento al quale punta il turismo made in Sicily. La caccia ai visitatori high-end è aperta, e quella che è ormai un’evidenza viene confermata anche da Forbes, che ha recentemente inserito ben cinque hotel siciliani tra quelli da loro valutati con quattro stelle. A brillare nel firmamento dell’hospitality secondo il magazine sono il San Domenico Palace di Taormina, il Grand Hotel Timeo e Villa Sant’Andrea - strutture firmate Belmond a Taormina -, e i due gioielli di Rocco Forte a Sciacca e a Palermo, rispettivamente il Verdura Resort e Villa Igiea.

Un segnale forte, che sottolinea come questa destinazione sia ormai sempre più appealing per il mercato statunitense. È l’effetto ‘The White Lotus’: la popolare serie Usa girata per buona parte ai piedi dell’Etna ha messo la Sicilia sotto i riflettori tanto da portare un’immensa visibilità non soltanto alle location usate per il set, ma a tutto il territorio.