Napoleon, prezzi competitivi e focus sul target delle famiglie

15:37

Fra le caratteristiche della clientela post-Covid un maggiore interesse verso i periodi di media e bassa stagione

L’estate è decollata anche se le condizioni meteo incerte hanno indubbiamente influito sulle prenotazioni. “Dall'inizio di maggio - commenta il direttore commerciale di Napoleon, Marco Rosselli - abbiamo riscontrato una flessione su tutte le destinazioni a causa del maltempo e sicuramente anche di quanto accaduto in Emilia, nostro bacino molto importante. Detto questo già da un paio di settimane sembra che ci sia una ripresa siamo convinti di poter tornare ai ritmi di aprile che erano sicuramente importanti e in crescita rispetto al 2022”.

Fra le caratteristiche della domanda post Covid, Rosselli tiene a sottolineare un maggiore interesse della clientela verso i periodi di media e bassa stagione: “Abbiamo notato maggiore interesse per periodi storicamente più ‘deboli’; detto questo il nostro prodotto in generale si muove principalmente grazie alle famiglie e, di conseguenza, segue i periodi delle vacanze scolastiche”.

La Sardegna si riconferma un prodotto di punta per Napoleon, tradizionalmente concentrato su un’ampia offerta di destinazioni e tipologia di soggiorno, da Santa Teresa a Cagliari, dalla Maddalena a Barisardo. L’offerta 2023 si compone infatti di 59 hotel, 97 residence e appartamenti e 7 camping village, proponendo un prodotto per un target trasversale di utenza.

Fra le criticità evidenziate da Rosselli infine “sicuramente il costo dei trasporti, aumentato rispetto al 2022. Ma con le nostre tariffe t.o. siamo riusciti a contenere questa problematica, offrendo pacchetti che restano competitivi”.