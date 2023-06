Sui binari con Dante Alighieri

15:38

Torna il treno dedicato al Sommo Poeta, che ripercorre il suo itinerario da Firenze a Ravenna

È tornato sui binari il Treno di Dante, il convoglio dedicato al Sommo Poeta che ripercorre, attraverso l’Appennino tosco-romagnolo, l’itinerario dantesco da Firenze, sua città natale, a Ravenna. Dopo la pausa estiva il treno tornerà dal 2 settembre al 1 novembre.

Il programma del viaggio giornaliero parte da Firenze e prosegue verso Borgo San Lorenzo. Il treno poi continua la corsa sulle colline di Vicchio, che ha dato i natali a Giotto e Beato Angelico e sosta a Marradi (Firenze) per poi fare tappa a Brisighella (Ravenna), tra i Borghi più Belli d’Italia. La fermata successiva è Faenza (Ravenna), famosa in tutto il mondo per la ceramica artistica, e infine Ravenna. Il Treno rimarrà in sosta fino alle 17.54, quando ripartirà alla volta del ritorno verso il capoluogo toscano.



Il Treno di Dante effettuerà sempre anche una sosta prolungata di 1 ora e mezza, il sabato a Faenza (2 settembre, 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 21 ottobre) e la domenica a Brisighella (3 settembre, 10 settembre, 17 settembre, 24 settembre, 1 ottobre) per dare modo ai viaggiatori di scoprire le due località.

Il servizio è personalizzato: su ogni vettura è presente un assistente di viaggio che si occupa di accompagnare i passeggeri nella loro esperienza e narrare la storia dei luoghi toccati durante l’esilio dell’Alighieri. Inoltre, ogni titolare del biglietto di viaggio ha la possibilità di visitare gratuitamente alcune delle eccellenze e di usufruire di convenzioni con ristoranti e trattorie.